OM - Malaise : Villas-Boas fait passer un message à Payet !

Publié le 11 janvier 2021 à 20h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, André Villas-Boas a de nouveau été interrogé sur la situation de Dimitri Payet. Le joueur n’a toujours pas été titularisé par son entraîneur en 2021.

Dimitri Payet avait la mine des mauvais jours ce samedi. Alors que l’OM défiait Dijon en Ligue 1, le joueur a eu du mal à cacher sa déception après avoir appris qu’il n’allait pas débuter la rencontre. Pour le premier match du club marseillais en 2021 face à Montpellier le 6 janvier dernier, André Villas-Boas avait déjà décidé de laisser Dimitri Payet sur le banc au début de la rencontre. Entré en cours de match, le joueur n'avait pas hésité à adresser un geste en direction du technicien portugais, qui avait fait beaucoup parler et susciter de nombreuses interrogations. À en croire RMC Sport , l’entraîneur de l’OM aurait tout simplement décidé de sanctionner le joueur, qui serait arrivé en retard à l’entraînement le 1er janvier dernier.

« Payet ? Il peut être titulaire »