OM - Malaise : Villas-Boas met les choses au point avec Dimitri Payet !

Publié le 10 janvier 2021 à 8h15 par T.M.

Ce samedi, face à Dijon, Dimitri Payet a encore débuté sur le banc de touche. Un choix fort de la part d’André Villas-Boas, qui a souhaité désamorcé toute polémique avec son joueur.

Cela serait tendu entre Dimitri Payet et André Villas-Boas. Mercredi dernier, contre Montpellier, le joueur de l’OM avait débuté la rencontre avant de faire son entrée en jeu au cours de la rencontre. Buteur, le Réunionnais avait alors laisser exploser sa joie, tout en défiant son entraîneur. Forcément, cela n’est pas passé inaperçu, mais le malaise semble persister. En effet, ce samedi, lors de la rencontre face à Dijon, Payet a de nouveau pris place sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Comment faut-il alors l’interpréter ? André Villas-Boas n’a pas échappé à la question.

« On n'a pas d’histoires »