PSG - Malaise : Payet, chambrage… Pierre Ménès tacle sèchement Neymar !

Publié le 14 janvier 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que Neymar ne s’est pas privé pour clasher Dimitri Payet ce mercredi après la victoire 2-0 du PSG face à l’OM, Pierre Ménès n’a pas caché qu’il appréciait peu cette attitude de la part du Brésilien.

Neymar n’a pas fait les choses à moitié pour son grand retour à la compétition face à l’OM lors du Trophée des Champions (victoire 2-1 des Parisiens). Buteur sur penalty à la 85e minute, l’international brésilien s’est chargé d’assurer le show lors de l’après-match. Outre son clash sur Twitter avec Alvaro Gonzalez, le numéro 10 du club de la capitale a publié une vidéo dans sa story Instagram dans laquelle il laisse apparaître un maillot de l'OM avant de le retirer pour afficher celui du PSG avec la médaille récompensant le vainqueur du Trophée des Champions. Une réponse à un chambrage de Dimitri Payet survenu l’été dernier qui, après la défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), avait publié une vidéo similaire sur son compte Twitter pour rappeler que l’OM était le seul club français à avoir gagné la plus belle des compétitions européennes.

« Aussi nul stupide et déplacé que Payet après la finale de Ligue des Champions »

Seulement voilà, si cette réponse de Neymar a été plutôt bien accueillie par les supporters sur les réseaux sociaux, et bien évidemment ceux du PSG, ce n’est pas le cas de Pierre Ménès. En effet, en citation d’un tweet partageant la vidéo de l’international brésilien, le consultant de Canal + a fustigé l’attitude de l’attaquant de 28 ans. « Aussi nul stupide et déplacé que Payet après la finale de Ligue des Champions. Que les joueurs laissent ce chambrage moisi aux supporters. Et encore ,pas les plus intelligents », a écrit Pierre Ménès.