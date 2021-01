Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… Pochettino réserve bien une surprise face à l’OM !

Publié le 13 janvier 2021 à 19h10 par T.M.

Ce mercredi, le PSG affronte l’OM pour le Trophée des Champions. Et pour sa composition d’équipe, Mauricio Pochettino réserverait bien des surprises.

Après le Classico électrique de septembre dernier, le PSG et l’OM se retrouvent. Cette fois, c’est pour le Trophée des Champions que les deux ennemis vont s’affronter. Ce mercredi soir, à Lens, cela promet d’être animé. Et à quelques heures du coup d’envoi, l’une des questions est de savoir quelle composition réserveront Mauricio Pochettino et André Villas-Boas. Pour l’entraîneur du PSG, une surprise était annoncée dernièrement avec la titularisation de Neymar, absent depuis plusieurs semaines, et la présence de Kylian Mbappé sur le banc de touche au coup d’envoi.

Neymar… finalement sur le banc !