Foot - PSG

PSG - Polémique : Le discours fort de Navas sur les violents incidents contre l’OM !

Publié le 12 janvier 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Alors que le dernier Classique entre le PSG et l’OM avait fini en bagarre générale en septembre dernier, Keylor Navas assure que les joueurs devraient davantage montrer l’exemple.

Le 13 septembre dernier, alors que le PSG recevait l’OM au Parc des. Princes pour le compte de la 3ejournée de Ligue 1, la formation d’André Villas-Boas avait créé la surprise en allant s’imposer (1-0). Mais ce choc a surtout fait parler pour ses débordements, et notamment la bagarre générale qui éclatait en fin de rencontre et avait fait terminer les deux équipes à 8 contre 9. Alors que le PSG et l’OM se retrouveront mercredi pour le Trophée des Champions, Keylor Navas est revenu sur ces incidents en conférence de presse.

« Vous apprenez toujours de vos erreurs »