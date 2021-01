Foot - PSG

PSG - Polémique : Alvaro, racisme… Neymar est remonté à bloc avant l’OM !

Publié le 12 janvier 2021 à 19h45 par Th.B.

Ayant selon lui été victime d’insultes racistes prononcées par Alvaro Gonzalez en septembre dernier lors du dernier Classique face à l’OM, Neymar serait prêt à emmener le PSG vers la victoire demain soir lors du Trophée des champions étant déterminé à répondre sur le terrain. En interne, Neymar conserverait sa version des faits sur l’incident.

Expulsé lors de la défaite du PSG au Parc des princes en septembre dernier (0-1), Neymar aurait été victime de propos racistes prononcés par Alvaro Gonzalez selon la version des faits de la star du PSG. De son côté, le défenseur de l’OM a nié les faits via une publication sur Twitter l’affichant avec les minorités de l’OM. Plusieurs mois sont passés et la vérité n’a toujours pas éclaté sur la question alors que Alvaro Gonzalez aurait utilisé le terme « mono » , à savoir singe en espagnol. Blessé depuis la défaite face à l’OL en décembre, Neymar a fait son grand retour à l’entraînement lundi et pourrait donc être aligné dans le onze de départ de Mauricio Pochettino mercredi soir pour le trophée des champions face à l’OM. L’occasion pour le Brésilien de prendre sa revanche et de répondre à Alvaro Gonzalez sur le terrain.

Neymar ne changerait pas sa version des faits sur l’incident