PSG/OM - Polémique : Pochettino répond aux propos de Villas-Boas !

Publié le 12 janvier 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas a dernièrement évoqué les débuts de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG avec des déclarations qui ont fait grand bruit, le technicien argentin s’est accordé à un droit de réponse envers l’entraîneur de l’OM.

Mercredi, le PSG et l’OM se retrouveront à Lens à l’occasion du Trophée des Champions, l’occasion donc pour Mauricio Pochettino et André Villas-Boas de croiser le fer pour la première fois. L’entraîneur argentin, qui disputera son 3ematch à la tête du club francilien après l’ASSE (1-1) et Brest (3-0), aura donc l’occasion de soulever le premier trophée de sa carrière face au rival phocéen. Et il doit déjà faire face à une mini polémique concernant les récents propos de Villas-Boas sur le PSG et la Ligue 1.

« Une équipe basée sur des individualités »

En conférence de presse lundi, l’entraîneur de l’OM avait allumé la mèche en pointant du doigt les individualités du PSG lorsqu’il évoquait les débuts de Mauricio Pochettino dans sa nouvelle équipe. Et Villas-Boas mettait également l’accent sur le déséquilibre du championnat de France : « Des changements entre le PSG de Tuchel et de Pochettino ? C'est dur car Pochettino n'a pas eu beaucoup de temps. Pour l'instant pas trop de différences, c'est une équipe basée sur les individualités. Il y a eu des changements dans les coup de pied arrêtés, ils sont passés de la zone à homme à homme. C'est la plus grande différence que j'ai noté. Le reste, ça vient avec le temps, mais le problème pour Pochettino, c'est qu'il n'a pas de temps ». Forcément, Pochettino a été invité à répondre à son homologue de l’OM…

« Je ne veux pas entrer dans des polémiques »