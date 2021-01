Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Ces échanges surréalistes entre Neymar et Alvaro Gonzalez !

Alors que le PSG a remporté son premier trophée en 2021 ce mercredi face à l’OM lors du Trophée des Champions, les hostilités se sont poursuivies après la rencontre sur les réseaux sociaux entre Neymar et Alvaro Gonzalez.

L’ère Mauricio Pochettino commence bien au PSG. En effet, dès son troisième match sous la houlette de l’entraîneur argentin, le club de la capitale a remporté son premier trophée de 2021 en s’adjugeant le Trophée des Champions 2020 face à l’Olympique de Marseille (2-0). La partie a été marquée par le retour tant attendu de Neymar à la compétition, entré en jeu à la 65e minute. Le Brésilien a déjà retrouvé le chemin des filets en inscrivant le second but parisien sur penalty en toute fin de rencontre (85e). Plus encore, cette confrontation entre le PSG et l’OM était aussi l’occasion des grandes retrouvailles entre le numéro 10 parisien et Alvaro Gonzalez, le premier accusant toujours le second d’avoir proféré des insultes à caractère raciste à son encontre en septembre dernier lors de la victoire marseillaise au Parc des Princes (1-0).

Un gros clash nocturne sur Twitter entre Neymar et Alvaro Gonzalez !

Les deux joueurs se sont donc retrouvés sur les terrains ce mercredi, et Alvaro Gonzalez n’a alors pas hésité à se montrer pour le moins rugueux dans ses interventions sur Neymar, sans que tout cela dégénère à l’affrontement général toutefois comme en septembre. Cependant, cette fois, les hostilités entre les deux hommes se sont poursuivies après la rencontre sur Twitter. C’est Neymar qui a allumé la mèche en tweetant un montage de sa célébration après son but du soir accompagné du message : « Roi, non Alvaro ? ». Ce à quoi Alvaro Gonzalez a répondu, en français : « Mes parents m’ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l’OM toujours », et ce accompagné d’une image de l’une de ses fautes sur le Brésilien au cours de la rencontre. Pas de quoi impressionner Neymar qui, dans la foulée, lui a lâché : « Et tu as oublié comment gagner des TITRES ». Le défenseur marseillais a renchérit par la suite en postant une photo de Pelé avec ses trois Coupes du Monde, en l’accompagnant d’un : « L’ombre éternelle du roi ». Vaincu Neymar ? Pas vraiment. Deux heures plus tard, le numéro 10 du PSG a semble-t-il mis fin à ce clash en postant simplement : « Et toi tu es la mienne (mon ombre, NDLR). Je t’ai rendu célèbre… de rien phénomène ». Aucun signe d'Alvaro Gonzalez depuis ce message de l'international brésilien. Reste maintenant à savoir si celui-ci répondra dans les prochaines heures ou s'il attendra le nouveau Classique prévu le 7 février prochain au Stade Vélodrome.