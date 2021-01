Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès glisse un gros conseil à Mauricio Pochettino !

Publié le 13 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Pierre Ménès estime que la priorité du technicien argentin est de retrouver une solidité défensive.

Arrivé il y a seulement 10 jours sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino continue de découvrir son nouvel effectif. Après les deux premiers matches parisiens de l'ère Pochettino qui se sont conclus sur un nul contre l'ASSE (1-1) puis une victoire contre Brest (3-0), il est encore trop tôt pour voir la patte du technicien argentin sur le jeu de son équipe. Mais pour Pierre Ménès, l'axe de progression du PSG se situe clairement dans le secteur défensif.

«L'axe de travail du PSG, c'est la solidité défensive»