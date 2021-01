Foot - OM

OM : Après la défaite contre le PSG, Villas-Boas craque totalement !

Publié le 15 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Très remonté, André Villas-Boas ne digère pas la défaite de l'OM contre le PSG lors du Trophée des Champions et s'en prend à la fois aux Parisiens, mais également à l'arbitrage.

« C'était un match équilibré. On était la meilleure équipe, je pense qu'on ne mérite pas de perdre ce match. L'état d'esprit était irréprochable. Félicitations à Paris. Le plus grand honneur qu'ils nous font, c'est cette fête qu'ils font, comme s'ils avaient gagné la Ligue des champions. C'est signe de l'importance qu'ils ont donné à ce match. Un match qu'on a maîtrisé. Et la meilleure équipe perd ce soir ». Voilà le message passé par André Villas-Boas après la défaite de l'OM lors du Trophée des Champions mercredi soir (1-2). Et après avoir taclé le PSG, le technicien portugais s'en est pris directement à l'arbitrage.

Ces sorties improbables de Villas-Boas