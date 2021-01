Foot - OM

OM - Malaise : Neymar, Mbappé... Pierre Ménès tacle violemment Alvaro Gonzalez !

Publié le 14 janvier 2021 à 12h45 par H.G.

Tandis que Neymar et Alvaro Gonzalez se sont accrochés sur les réseaux sociaux après la victoire 2-1 du PSG face à l’OM lors du Trophée des Champions ce mercredi, Pierre Ménès a vivement critiqué l’attitude du défenseur marseillais sur le terrain.

Le Trophée des Champions entre le PSG et l’OM ce mercredi soldé par une victoire 2-1 du club de la capitale était l’occasion des retrouvailles entre Neymar et Alvaro Gonzalez sur le terrain depuis leur dernière confrontation houleuse en septembre. En effet, lors du Classique remporté 1-0 par les Phocéens au Parc des Princes, l’attaquant de 28 ans avait accusé l’Espagnol d’avoir proféré des insultes à caractère raciste à son encontre, ce que le défenseur marseillais a toujours nié en bloc. Ainsi, leurs retrouvailles étaient attendues, et le moins que l’on puisse dire est qu’Alvaro Gonzalez n’a pas ménagé Neymar après son entrée en jeu à la 65e minute. En effet, l’ancien joueur du Villarreal CF et du RCD Espanyol s’est montré pour le moins rugueux dans ses interventions sur Neymar, comme il l’avait d’ailleurs fait en première période sur Kylian Mbappé.

« Dangereux et violent »