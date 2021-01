Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Amavi… Le terrible ultimatum d’Eyraud !

Publié le 17 janvier 2021 à 15h45 par T.M.

Ce samedi, après la rencontre face à Nîmes, Jacques-Henri Eyraud a piqué une énorme colère. Dans le collimateur du président de l’OM, les joueurs en fin de contrat qui auraient d’ailleurs un gros ultimatum.

Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain, Kostas Mitroglou… Nombreux sont les joueurs de l’OM à être actuellement en fin de contrat. Forcément, ces situations suscitent des rumeurs autour de l’avenir des principaux concernés. De quoi les perturber sur le terrain ? Ce samedi, après la rencontre face à Nîmes, André Villas-Boas a évoqué le cas de Thauvin, auteur d’un penalty raté : « Thauvin ? Au moment où il frappe le ballon, je ne pense pas qu'il songe à son contrat. Il sait qu'il peut faire mieux mais bon ».

Un départ imminent pour certains ?