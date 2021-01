Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dénouement imminent pour l'arrivée d'Arkadiusz Milik ?

Publié le 17 janvier 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Pour renforcer l'attaque d'André Villas-Boas, Pablo Longoria voudrait recruter Arkadiusz Milik avant la fin du mercato hivernal. En contact avec le Napoli, le Head of Football de l'OM serait proche d'un accord total pour le prêt avec option d'achat du buteur polonais. Déterminé à boucler cette opération au plus vite, Pablo Longoria espérerait obtenir gain de cause au début de la semaine prochaine.

Pour venir épauler Dario Benedetto sur le front de l'attaque, André Villas-Boas et Pablo Longoria voudraient s'attacher les services d'Arkadiusz Milik lors de cette fenêtre de transferts. Interrogé sur ce dossier ce samedi, le Head of Football de l'OM a lâché ses vérités. « C’est un mercato où tout le monde est un peu impatient je crois. Notre stratégie, c’est d’être patients, d’être froids. On travaille sur différentes alternatives pour la position d’attaquant, et on parle depuis beaucoup de jours de la possibilité de Milik » , a confié Pablo Longoria. Avant le coup d'envoi de Naples-Fiorentina ce dimanche après-midi, Cristiano Giuntoli s'est également prononcé sur l'avenir d'Arkadiusz Milik et a évoqué les négociations avec l'OM. « Il y a une négociation en cours avec le club. Nous travaillons, nous verrons qui aura le plus de patience. Est-ce une menace ? Non. Il y a une excellente relation avec lequel nous travaillons et aussi avec Milik. Nous évaluons certaines choses » , a précisé le directeur sportif du Napoli au micro de DAZN .

Un accord final bientôt trouvé pour Milik ?

Dans la foulée, Gianluca Di Marzio a apporté de nouvelles précisions de taille sur le dossier Milik. A en croire le journaliste italien, les négociations entre l'OM et le Napoli progresseraient. En effet, les deux clubs seraient actuellement proches d'un accord total pour un prêt de 18 mois avec obligation d'achat. Pour en arriver là, Pablo Longoria serait allé jusqu'à proposer 8M€ + 3M€ de bonus. Et pour boucler définitivement l'affaire, le Head of Football n'aurait plus qu'à trouver un terrain d'entente avec Cristiano Giuntoli pour le pourcentage à la revente. Par ailleurs, le directeur sportif du Napoli voudrait ajouter des clauses additionnelles, et notamment bloquer le retour d'Arkadiusz Milik en Italie pendant trois ans. Et si les négociations ont aussi bien avancé entre l'OM et Naples, le joueur y serait pour beaucoup. En effet, Arkadiusz Milik aurait refusé toutes les autres offres, dont certaines plus avantageuses, car l'OM lui offrirait la possibilité de jouer tout de suite.

Clap de fin en début de semaine prochaine pour Milik ?