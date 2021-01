Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Naples prévient Longoria pour Arkadiusz Milik !

Publié le 17 janvier 2021 à 13h10 par T.M.

Ce dimanche, en marge du match de Naples face à la Fiorentina, Cristiano Guintoli, directeur sportif napolitain, a prévenu l’OM à propos d’Arkadiusz Milik.

Du côté de l’OM, la priorité se nomme actuellement Arkadiusz Milik. Depuis plusieurs jours désormais, Pablo Longoria négocie avec Naples pour l’arrivée de l’attaquant de Naples. D’ailleurs, ce samedi, le « Head of Football » de l’OM avait donné des nouvelles de ce dossier Milik, assurant : « C’est un mercato où tout le monde est un peu impatient je crois. Notre stratégie, c’est d’être patients, d’être froids. On travaille sur différentes alternatives pour la position d’attaquant, et on parle depuis beaucoup de jours de la possibilité de Milik ».

« Nous verrons qui aura le plus de patience »