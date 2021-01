Foot - Mercato - OM

Mercato : Pour son attaquant, l'OM n'a plus le choix !

Publié le 17 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

En quête d'un avant-centre pour le mercato d'hiver, l'OM a multiplié les pistes, mais celle menant à Arkadiusz Milik semble désormais la dernière encore viable.

Présent en conférence de presse vendredi, Pablo Longoria a évoqué l'épineux dossier que représente la recherche d'un avant-centre : « Je suis au courant. On accepte l'exigence des supporters, c'est une bonne pression. Avec beaucoup de clubs en Italie et en Europe, on recherche tous les mêmes joueurs. C'est important que l'Atlético ait recruté un attaquant. C'est un mercato très difficile et serré et nous travaillons sur différentes pistes. nous cherchons à faire des choses avec intelligence, il faut être très froid dans les négociations ». Et après avoir multiplié les pistes, l'étau se resserre.

Montpellier ne veut pas lâcher Laborde et Delort