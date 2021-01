Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ultime effort à faire pour l’arrivée d’Arkadiusz Milik ?

Publié le 17 janvier 2021 à 12h15 par T.M.

En coulisse, l’OM négocie actuellement avec Naples pour le transfert d’Arkadiusz Milik. Problème, les deux clubs ne sont toujours pas sur la même longueur d’onde pour les modalités du départ du Polonais.

L’OM va-t-il enfin trouver son attaquant durant ce mois de janvier ? En tout cas, Pablo Longoria ne compte pas ses efforts pour répondre aux besoins d’André Villas-Boas. Et actuellement, le « Head of Football » phocéen s’active pour trouver un accord avec Naples pour le transfert d’Arkadiusz Milik. Alors que le Polonais n’entre pas dans les plans de Gattuso, l’OM en aurait fait sa priorité pour venir épauler Dario Benedetto sur le front de l’attaque. Mais pour cela, il faut trouver un accord avec Naples. Et pour le moment, l’arrivée de Milik ne serait pas actée, même si elle serait proche.

Un écart de 2M€ ?