Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Annonce très importante dans le feuilleton Milik !

Publié le 17 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé de plus en plus proche d’un transfert vers l’OM, Arkadiusz Milik est effectivement une piste étudiée avec grande attention par le club phocéen comme l’a confirmé Pablo Longoria.

En quête d’un nouveau buteur en cette période de mercato hivernal après avoir réglé le dossier du latéral droit avec Pol Lirola, l’OM semble désormais concentrer toutes ses forces sur Arkadiusz Milik. Le buteur polonais de 26 ans, qui sera en fin de contrat avec Naples en juin prochain, fait l’objet de négociations très poussées depuis quelques jours entre l’OM et le club italien. Et au micro de Téléfoot La Chaine samedi, Pablo Longoria a confirmé son intérêt pour Milik sans pour autant précise si ce dossier était proche ou non du dénouement.

« On parle depuis plusieurs jours de la possibilité Milik »