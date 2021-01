Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'est posé une limite pour Milik !

Publié le 16 janvier 2021 à 18h10 par A.C.

Pablo Longoria souhaite attirer Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille... mais pas à n’importe quel prix !

C’est le gros dossier du moment ! Mis de côté au Napoli et en fin de contrat, Arkadiusz Milik pourrait rebondir à l’Olympique de Marseille en ce mercato hivernal. André Villas-Boas réclame en effet un attaquant depuis plusieurs mois déjà et Pablo Longoria semble disposé à lui offrir le Polonais. Un accord de principe aurait été trouvé entre l’OM et Milik, mais pour l’instant le Napoli semble inflexible. Le président Aurelio De Laurentiis réclamerait en effet toujours 15M€, un montant beaucoup trop élevé pour l’OM actuellement.

Longoria pas disposé à dépenser plus de 9/10M€ pour Milik