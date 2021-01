Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Strootman, quel sera le prochain joueur de Villas-Boas à partir ?

Publié le 17 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Cette semaine, l’Olympique de Marseille est parvenu à se séparer de Kevin Strootman. Désormais, d’autres départs pourraient survenir, mais selon vous, quel sera le prochain joueur à quitter le club phocéen ?

Une nouvelle fois, l’OM se montre particulièrement actif durant le mercato. Le club phocéen est parvenu à mettre la main sur un nouveau latéral droit en la personne de Pol Lirola, qui remplace ainsi numériquement Bouna Sarr, parti l’été dernier au Bayern Munich. Désormais, l’OM espère mettre la main sur un attaquant et négocie avec le Napoli pour Arkadiusz Milik. Mais dans le même temps, Pablo Longoria s’active également pour dégraisser l’effectif, afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Cette semaine, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Kevin Strootman, prêté au Genoa, et le Néerlandais ne devrait pas être le seul à plier bagage.

Quel sera le prochain joueur à partir ?