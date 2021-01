Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une issue imminente pour l'avenir de Lautaro Martinez ?

Publié le 17 janvier 2021 à 19h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis dernier mercato estival, Lautaro Martinez voudrait rester à l’Inter et pourrait dans les prochaines semaines prolonger son contrat.

Le feuilleton Lautaro Martinez a marqué le dernier mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Inter, l’attaquant argentin était la grande priorité du FC Barcelone, en quête d’un remplaçant à Luis Suarez. En grande difficulté financière, le club catalan n’a pu boucler ce dossier et le joueur de 23 ans est finalement resté à Milan. Dans un entretien accordé à Sport Week , Lautaro Martinez est revenu sur son été agité : « C'était un été fatigant, mais aujourd'hui je suis à l'Inter et je suis heureux. Je suis heureux ici, Milan est magnifique ». Désormais concentré sur son aventure à l'Inter, le compatriote de Lionel Messi en sélection ne voudrait plus entendre parler de départ et pourrait prochainement prolonger son bail.

Réunion prévue durant le mois de février