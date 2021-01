Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut faire une croix sur ce chouchou de Lionel Messi !

Publié le 16 janvier 2021 à 9h30 par Th.B.

Lautaro Martinez aurait été un rêve de la désormais ancienne direction du FC Barcelone et une piste validée par Lionel Messi. Néanmoins, l’avenir de l’Argentin s’écrirait à l’Inter comme le principal intéressé l’a souligné ces dernières heures.

Pendant de longs mois lors de la saison passée et la précédente, le FC Barcelone semble avoir espéré quelque chose dans le dossier Lautaro Martinez. Témoignants de l’absence d’avancées dans les négociations avec l’Inter pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023, les anciens dirigeants du Barça ont fait le pressing auprès du clan Lautaro Martinez, en vain. En effet, le club ne semble jamais avoir été en mesure de s’aligner sur les 111M€ de la clause libératoire incluse dans son engagement contractuel avec l’Inter. En partie en raison de la crise financière due à la pandémie du Covid-19, le FC Barcelone n’a pas été une réelle menace pour l’Inter concernant le transfert de Lautaro Martinez lors du dernier mercato estival. Néanmoins, cette fenêtre des transferts ne fut pas de tout repos selon le principal intéressé qui a cependant juré allégeance à l’Inter.

« C'était un été fatigant, mais aujourd'hui je suis à l’Inter »