Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel serait le successeur parfait de Kylian Mbappé ?

Publié le 16 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain, le PSG suivrait plusieurs grands noms pour renforcer son secteur offensif. Mais selon vous, quel serait le successeur idéal à l’international français ?

Lié avec le PSG jusqu’en juin 2022, l’avenir de Kylian Mbappé reste très incertain. Malgré la volonté de la direction parisienne de conserver son attaquant, ce dernier semble indécis et tarde à répondre aux sollicitations du PSG. Un danger de taille pour le club de la capitale, puisque le Real Madrid reste à l’affût pour mettre la main sur le Bondynois. Cette semaine, la presse espagnole a de nouveau indiqué que Florentino Pérez se préparait à lancer l’assaut pour le champion du monde tricolore, et plusieurs départs seraient d’ores et déjà prévus chez les Merengue afin de financer cette opération. Si Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat d’ici l’été prochain, un départ pourrait alors être clairement d’actualité, obligeant le PSG à s’activer pour sa succession.

Messi, Dybala, Haaland... Qui pourrait remplacer Mbappé ?