PSG - Malaise : Mauricio Pochettino monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 janvier 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé est moins en vue dernièrement et qu’il subit les foudres de bon nombre d’observateurs, Mauricio Pochettino a affiché tout son soutien à l’égard de son attaquant ce vendredi en conférence de presse.

L’ère Mauricio Pochettino a débuté il y a près de deux semaines au Paris Saint-Germain. Et après deux succès et un nul en trois matchs, dont la victoire face à l’OM lors du Trophée des Champions ce mercredi (2-1), le moins que l’on puisse dire est que ce premier bilan est positif, même s’il va falloir encore attendre un peu pour voir la patte de l’Argentin dans le jeu parisien. Cependant, il y a malheureusement une ombre au tableau, à savoir Kylian Mbappé. Et pour cause, l’international français est bien moins en vue depuis plusieurs semaines, et cela ne s’est point arrangé après la trêve hivernale. Le numéro 7 du PSG apparait emprunté physiquement et manque cruellement d’efficacité dans ses derniers gestes.

« Je suis très content de ce qu'il fait et les buts vont arriver vite »

Par conséquent, Kylian Mbappé subit les foudres de bon nombre d’observateurs, certains d’entre-eux en allant même jusqu’à remettre en question ses qualités. En effet, pour beaucoup, l’ancien attaquant de l’AS Monaco stagne depuis plusieurs mois, et son rendement en-dessous des attentes actuellement en est l’illustration. Mais fort heureusement, le Français peut au moins compter sur le soutien de Mauricio Pochettino. En effet, présent en conférence de presse de ce vendredi à la veille du déplacement du PSG à Angers pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, le technicien argentin a tenu à soutenir Kylian Mbappé, tout en reconnaissant qu’il y a des choses à améliorer dans son jeu. « Je suis très content avec son rendement. C'est un joueur très important pour nous. Il fait de gros efforts pour l'équipe. Je suis heureux pour ses efforts et son implication contre l'OM. Il y a des choses à améliorer et à travailler mais je suis satisfait de son match et de son rendement. Les gens attendent toujours beaucoup de lui mais je suis très content de ce qu'il fait et les buts vont arriver vite », a expliqué Mauricio Pochettino dans des propos rapportés par RMC Sport .

« Kylian est en condition, il vient de jouer trois matchs »