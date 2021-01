Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino face à un gros défi avec Kylian Mbappé !

Publié le 15 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que rien ne semble aller actuellement pour Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino aura la lourde tâche de le remettre sur le droit chemin comme l’a souligné Daniel Riolo.

Les temps sont durs actuellement pour Kylian Mbappé. En effet, alors que le joueur du PSG a démontré un énorme talent, il semble actuellement caler. Les prestations du Français déçoivent de plus en plus, comme cela a d’ailleurs été encore le cas ce mercredi face à l’OM lors du Trophée des Champions. Une mauvaise forme qui suscite de nombreuses réactions et au micro de RMC , Daniel Riolo a souligné la grosse mission qui attend Mauricio Pochettino avec Mbappé.

Trouver une solution pour Mbappé !