PSG/OM - Clash : Kimpembe répond au gros tacle de Villas-Boas !

Publié le 14 janvier 2021 à 21h15 par B.C.

Vainqueur du Trophée des Champions ce mercredi soir face à l’OM, le PSG ne méritait pas forcément sa victoire aux yeux d’André Villas-Boas. Un avis qui fait sourire Presnel Kimpembe.

Défait au Parc des Princes par l’OM en début de saison, le PSG a pris sa revanche face à son rival ce mercredi lors du Trophée des Champions (2-1) grâce à des buts de Mauro Icardi (39e) et Neymar (85e sur penalty). Malgré une fin de partie plutôt dangereuse après la réduction de l’écart inscrite par Dimitri Payet (89e), les hommes de Mauricio Pochettino ont plutôt dominé les débats sans pour autant se montrer flamboyants, suffisant toutefois pour venir à bout de l’Olympique de Marseille. Cependant, André Villas-Boas a estimé après le coup de sifflet finale que son équipe méritait bien mieux : « C'était un match équilibré. On était la meilleure équipe, je pense qu'on ne mérite pas de perdre ce match. L'état d'esprit était irréprochable. Félicitations à Paris. Le plus grand honneur qu'ils nous font, c'est cette fête qu'ils font, comme s'ils avaient gagné la Ligue des champions. C'est signe de l'importance qu'ils ont donné à ce match. Un match qu'on a maîtrisé. Et la meilleure équipe perd ce soir . »

La sortie de Villas-Boas fait rire Kimpembe

Des propos qui ont interpellé Presnel Kimpembe. Sur Instagram , le défenseur du PSG a en effet réagi à une publication du compte Paris No Limit citant une partie de la déclaration d’André Villas-Boas, « La meilleure équipe a perdu ce soir », en commentant avec plusieurs emojis pleurant de rire. Les retrouvailles entre les deux clubs en Ligue 1 s’annoncent donc une nouvelle fois bouillant le 7 février prochain.