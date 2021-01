Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Pochettino répond au gros tacle de Villas-Boas !

Publié le 14 janvier 2021 à 10h15 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas est persuadé que l'OM a fait un meilleur match que le PSG lors du Trophée des Champions remporté par les Parisiens, Mauricio Pochettino a répondu au technicien portugais.

Le PSG tient sa vengeance. Après la victoire de l'OM au Parc des Princes en tout début de saison, la première dans un Classique depuis neuf ans, le club de la capitale s'est imposé face aux Phocéens mercredi soir à l'occasion du Trophée des Champions (2-1). Un match globalement maitrisé par le PSG. Et pourtant, André Villas-Boas avait une toute autre analyse de la rencontre. « C'était un match équilibré. On était la meilleure équipe, je pense qu'on ne mérite pas de perdre ce match. L'état d'esprit était irréprochable. Félicitations à Paris », confiait l'entraîneur de l'OM avant de tacler le comportement du PSG. « Le plus grand honneur qu'ils nous font, c'est cette fête qu'ils font, comme s'ils avaient gagné la Ligue des champions. C'est signe de l'importance qu'ils ont donné à ce match. Un match qu'on a maîtrisé. Et la meilleure équipe perd ce soir », ajoute-t-il.

«Le PSG a mérité cette victoire et je crois qu'on a fait un bon match»