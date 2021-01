Foot - PSG

PSG : Pochettino rend un surprenant hommage... à Tuchel !

Publié le 14 janvier 2021 à 9h15 par A.C.

En marge de la victoire du PSG sur l’OM au Trophée des Champions (2-1), Mauricio Pochettino a tenu à envoyer un message à Thomas Tuchel.

C’est fait ! Après seulement trois rencontres en tant qu’entraineur, Mauricio Pochettino a déjà décroché son premier trophée au Paris Saint-Germain. Il s’agit du Trophée des Champions, disputé ce mercredi et donc remporté par le PSG sur l’OM. Un premier titre qui donne bon espoir pour une année 2021 qui promet du côté de Paris, notamment avec ce huitième de finale de Ligue des Champions qui approche à grands pas, face au FC Barcelone.

« Je remercie aussi le staff précédent, et notamment Thomas Tuchel »