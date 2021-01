Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des retrouvailles avec Lloris ? La réponse de Pochettino !

Publié le 15 janvier 2021 à 15h45 par A.M.

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Angers samedi soir, Mauricio Pochettino a été interrogé sur ses attentes concernant le mercato et notamment sur d'éventuelles retrouvailles avec Hugo Lloris, son capitaine à Tottenham.

Nommé entraîneur du PSG en début d'année pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino débarque en pleine période de mercato. Et plusieurs noms circulent déjà pour renforcer l'effectif parisien. Ainsi, Christian Eriksen et Dele Alli, en difficulté à l'Inter Milan et à Tottenham, sont annoncés dans le viseur du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité de Mauricio Pochettino est de retrouver l'international anglais. Le technicien argentin aimerait donc travailler à nouveau avec certains de ses anciens joueurs. Et pourquoi pas Hugo Lloris, qui était son capitaine à Tottenham ?

«C'est Leonardo qui travaille, nous on discute et on parle avec lui»