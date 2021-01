Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la priorité de cet hiver, Leonardo connaît la marche à suivre !

Publié le 15 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Particulièrement intéressé par le profil de Dele Alli, priorité hivernale de Mauricio Pochettino, Leonardo devrait vendre un joueur pour boucler cette opération pour le PSG.

Comme le10sport.com vous l’annonçait le 26 décembre dernier déjà, Mauricio Pochettino voit en Dele Alli une piste bien plus alléchante que celle menant à Christian Eriksen. D’ailleurs, le nouvel entraîneur estime qu’il faudrait tout faire pour recruter le milieu offensif de Tottenham si une opportunité se présentait. Chose qui se profile, en raison du temps de jeu infime de l’international anglais chez les Spurs , qui a l’Euro en fin de saison en ligne de mire avec les Three Lions . Le PSG ferait d’ailleurs de Dele Alli sa priorité hivernale, sous l’impulsion de Pochettino. Mais cette opération aurait un prix : une vente.

« Le Paris Saint-Germain, s’il fait arriver un joueur, doit en faire partir un autre »