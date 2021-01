Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi va faire capoter le plan du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 16 janvier 2021 à 17h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Lionel Messi serait susceptible de considérablement compliquer les affaires du Real Madrid dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Et ce, pour une raison précise. Explications.

Kylian Mbappé ne disposerait pas spécialement de bon de sortie de la part de ses dirigeants. Néanmoins, à en croire Duncan Castles, l’attaquant du PSG aurait fait savoir aux hauts représentants du club parisien son intention de s’en aller à la fin de la saison. Bien que la pandémie du Covid-19 ait impacté les finances des grands formations européennes, Mbappé aurait toujours une belle cote sur le marché. Et en dehors de Liverpool et du Real Madrid, le FC Barcelone et les deux clubs de Manchester se pencheraient également sur sa situation. De quoi compliquer la tâche du champion d’Espagne dans sa quête à la signature du Français. Afin de prendre la concurrence à revers, le Real Madrid songerait à un gros échange de joueurs avec Eden Hazard notamment. Mais le PSG ne devrait pas se laisser tenter par l’ancien ailier du LOSC.

Messi bloquerait le plan du Real Madrid avec Mbappé