Mercato - PSG : Entre partir et rester, Kylian Mbappé a tranché !

Publié le 16 janvier 2021 à 14h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne compterait pas rester au PSG et l’aurait déjà bien fait savoir à Leonardo et au reste de la direction parisienne.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2022, Leonardo travaillerait avec le clan Mbappé depuis de longues semaines désormais afin de remédier à cette situation. Mais quelle est la position du jeune attaquant du PSG de 22 ans ? Selon le journaliste d’ Eurosport Julien Pereira, le champion du monde tricolore serait en proie à un dilemme concernant son avenir. « Si Mbappé prolonge, son rêve jouer pour le Real Madrid sera moins accessible, le prix de son transfert va énormément augmenter. Même s’il n’a que 22 ans, il doit avoir une importante réflexion et ne plus gâcher de temps » . Mais ce choix cornélien, Kylian Mbappé l’aurait surmonté en prenant la décision de changer d’air à l’issue de la saison.

Mbappé aurait annoncé son départ à Leonardo !