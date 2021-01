Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal lâche une bombe sur la vente du club !

Publié le 16 janvier 2021 à 13h45 par D.M.

Mourad Boudjellal a annoncé que les discussions se poursuivaient pour tenter de racheter l’OM, mais qu’il avait décidé de se faire plus discret.

« Je confirme ce matin que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM de fonds étatique et privés du Moyen-Orient, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie et qui sont portés par un homme d'affaires franco-tunisien qui est très important. Je ne peux pas donner son nom pour l'instant car une banque privée a été mandatée pour faire une offre de rachat à M. McCourt » déclarait le 26 juin Mourad Boudjellal sur RMC lançant ainsi un feuilleton qui allait s’étirer. Accompagné de Mohamed Ayachi Ajroudi, l’ancien président du RCT a enchaîné les entretiens cet été afin d’évoquer son envie de racheter l’OM. Malheureusement pour lui, Frank McCourt n’avait pas l’intention de vendre le club et a décidé de l’assigner en justice. Boudjellal se serait lancé sur d'autres projets et serait notamment sur le point de récupérer le Hyères FC.

«Je continue bien sûr parce que je n’abandonne jamais, mais…»