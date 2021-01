Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal impliqué dans un incroyable projet avec Anelka ? Il répond !

Publié le 16 janvier 2021 à 14h10 par D.M.

Au cœur de l’actualité ces derniers mois en raison de ses déclarations sur l’OM, Mourad Boudjellal s’est prononcé sur son avenir et sur la possibilité de diriger le Hyères FC.

Mourad Boudjellal s’est fait une raison. Désireux de racheter l’OM à Frank McCourt durant l'été 2020, l’ancien président du RCT a décidé de se concentrer sur d’autres projets en raison de l’intransigeance de Frank McCourt, qui n’a pas hésité à l’assigner en justice. « Sincèrement, je pensais que McCourt était vendeur. Sur toutes les tentatives d’approches qu’on a faites, sur ce qui vient également de l’entourage de Mohamed Ajroudi, il en ressort qu’il ne l’était pas » déclarait-il en décembre dernier. Selon Var-Matin, Boudjellal voudrait acquérir le Hyères FC, qui évolue en Nationale 2, et nommer Nicolas Anelka au poste de directeur sportif.

« C’est un vrai choix que je n’ai pas encore fait »