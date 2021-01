Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal lâche ses vérités sur le projet de rachat !

Publié le 16 janvier 2021 à 12h15 par D.M.

Au cœur de l’actualité marseillaise cet été en raison de ses déclarations sur la vente l’OM, Mourad Boudjellal est revenu sur ce projet de rachat.

Mourad Boudjellal et son acolyte Mohamed Ayachi Ajroudi ont marqué l’été du côté de Marseille. L’ancien président du RCT avait enchaîné les sorties médiatiques afin d’exprimer son envie de racheter l’OM à Frank McCourt. Les deux hommes ont mis la pression sur le propriétaire américain, qui n’était pas vendeur. Assigné en justice pat le club marseillais, Mourad Boudjellal s’est fait, par la suite, plus discret dans les médias avant de revenir en force à l'occasion de la sortie de son livre et revenir sur ce projet de rachat « On a essayé mais aujourd’hui force est de constater que Frank McCourt ne veut pas vendre. Mais on ne lâche pas, on attend. L’OM, ça fait rêver. Mais faut qu’il y ait vendeur » confiait-il récemment.

« J’ai parlé de l’OM quand le projet est devenu concret »