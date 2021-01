Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba sait à quoi s’attendre pour son avenir !

Publié le 16 janvier 2021 à 12h10 par Th.B.

Alors qu’il revit à Manchester United, Paul Pogba ne devrait pas pour autant y signer une prolongation de contrat. Son départ pour le PSG serait toujours une possibilité, mais devra attendre l’été prochain. Explications.

Et si c’était le moment de frapper fort pour Paul Pogba ? En décembre dernier, Mino Raiola assurait à l’occasion d’un entretien accordé à Tuttosport que l’histoire entre Manchester United, bien qu’il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2022, et le champion du monde tricolore était terminée. Depuis, le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus surveilleraient avec attention l’évolution de la situation du milieu de terrain box to box de United. Et bien qu’il ait fait savoir à Sky Sports qu’il se sentait bien à Manchester ces dernières heures, son départ ne serait pas une ineptie. Pourrait-il arriver dès cet hiver ?

Le dossier Pogba repoussé pour le mercato estival