Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City… Lionel Messi est attendu ailleurs l’été prochain !

Publié le 16 janvier 2021 à 12h00 par Th.B.

Hormis le PSG et Manchester City, Lionel Messi aurait ses chances de rejoindre l’Inter. C’est du moins le message que Lautaro Martinez a fait passer au capitaine du FC Barcelone ces dernières heures.

Le FC Barcelone serait susceptible de perdre Lionel Messi à la fin de la saison. En effet, le contrat du sextuple Ballon d’or arrive à expiration en juin prochain. Et au vu de la situation actuelle, une prolongation pourrait ne pas avoir lieu. Journaliste pour SPORT , Guillem Balague a expliqué mercredi lors de sa rubrique Ask Guillem que le capitaine du FC Barcelone aurait pour l’instant pris la décision de quitter le club. Le discours du prochain président du Barça , qui aurait dû être élu le 24 janvier prochain mais qui devrait attendre sans doute le 7 mars, pourrait changer la donne, mais à l’instant T, Messi ne prévoirait pas d’arborer la tunique blaugrana la saison prochaine. Le PSG et Manchester City seraient les deux clubs les plus aptes à s’attacher ses services à en croire la presse. Néanmoins, l’Inter était un outsider l’été passé et aurait toujours une carte à jouer. La venue de l’Argentin serait vue d’un très bon oeil par son compatriote Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez ouvre la porte de l’Inter à Lionel Messi