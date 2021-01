Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir d'Eriksen ?

Publié le 16 janvier 2021 à 9h45 par La rédaction

Alors que son nom revient avec insistance du côté du PSG, Christian Eriksen pourrait finalement repartir à Tottenham.

Christian Eriksen est l'un des joueurs les plus convoités lors de ce mercato hivernal. L'Inter Milan souhaiterait se séparer de l'international danois, arrivé en provenance de Tottenham il y a un an pour environ 20M€. Lié au club italien jusqu'en juin 2024, Christian Eriksen suscite l'intérêt de plusieurs équipes à travers l'Europe : le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid auraient notamment un œil sur le milieu de terrain de 28 ans. Mauricio Pochettino souhaiterait effectivement retrouver son ancien joueur. Manchester United envisagerait aussi d'attirer Christian Eriksen à Old Trafford, mais c'est une autre équipe de Premier League qui pourrait rafler la mise...

Un prêt à Tottenham envisagé ?