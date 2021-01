Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Énorme retournement de situation pour cette recrue estivale !

Publié le 16 janvier 2021 à 8h20 par La rédaction

Prêté par l'Inter Milan depuis l'été dernier, Dalbert était pressenti pour rejoindre Valladolid pour pouvoir obtenir davantage de temps de jeu. Alors que tout semblait bouclé, le Brésilien annonce... qu'il reste à Rennes !