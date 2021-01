Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça joue son va-tout pour Lionel Messi !

Publié le 16 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Lionel Messi est la priorité de Joan Laporta, favori des élections présidentielles. Le ton est donné.

Au cours de cette campagne électorale qui devrait prendre fin le 24 janvier prochain si la date des élections présidentielles est maintenue, le nom de Lionel Messi a été sur toutes les lèvres. En effet, les pré-candidats ont tous, sans exception, mis les pieds dans le plat concernant l’avenir du capitaine du FC Barcelone, dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Deux des quatre candidats, à savoir Victor Font et Joan Laporta partagent la même idée : faire le nécessaire afin de témoigner de la signature de Lionel Messi sur nouveau contrat afin de mener le renouveau du FC Barcelone. Et Laporta évoque même le terme de « non négociable ».

« Messi est une priorité et nous allons essayer de le convaincre de continuer »