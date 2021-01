Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a du pain sur la planche pour Lionel Messi !

Publié le 15 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Lionel Messi aurait toujours de fortes chances de quitter le FC Barcelone par manque d’emballement par le nouveau projet qui lui sera présenté par le nouveau président selon Guillem Balague.

Enfant du club, étant arrivé à La Masia à l’âge de 13 ans, Lionel Messi n’a jamais quitté le FC Barcelone bien que Chelsea et l’Inter aient notamment tenté de l’attirer à ses débuts. Fidèle au Barça , le capitaine blaugrana a toujours bel et bien cru que c’était « plus qu’un club » comme le slogan du FC Barcelone le souligne. Ces dernières années, l’institution catalane a pris une direction sportive et administrative qui n’est pas en adéquation avec les plans de Messi. D’ailleurs, lors d’un entretien accordé à Goal en septembre dernier, l’Argentin le faisait clairement savoir. Conscients de la grosse opportunité qui se trouve à portée de main, le PSG et Manchester City resteraient en embuscade et pourraient bien avoir la chance de s’attacher les services de Messi en fin de saison, soit à l’expiration de son contrat selon Guillem Balague.

« Je suis convaincu que maintenant son état d’esprit est de partir »