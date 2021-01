Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel prêt à s'attaquer à un attaquant de Ligue 1 ?

Publié le 16 janvier 2021 à 7h45 par La rédaction

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l’AS Saint-Etienne est toujours à la recherche d’un attaquant de pointe. Si les Stéphanois s’étaient au départ positionnés sur Mostafa Mohamed, la piste Adrian Grbic pourrait finalement être réactivée.

Pour l’AS Saint-Etienne, trouver un attaquant de pointe n’est pas de tout repos. Comme le10Sport vous le révélait il y a quelques jours, la direction stéphanoise s’était placée sur une piste égyptienne. Les Verts avaient envoyé leur directeur de la cellule de recrutement, Jean-Luc Buisine, pour négocier avec le Zamalek FC et s’attacher les services de Mostafa Mohamed. Le joueur de 23 ans était très intéressé par le projet sportif du club, écartant d’autres offres comme celle de Galatasaray. Mais les négociations sont devenues trop compliquées, et le Zamalek a annoncé ce vendredi soir la fin des négociations.

Grbic dans le viseur