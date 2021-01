Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La déclaration fracassante de José Mourinho sur Dele Alli !

Publié le 16 janvier 2021 à 8h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG et particulièrement du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, Dele Alli voudrait signer au PSG cet hiver. Néanmoins, la situation n’avancerait pas beaucoup alors que José Mourinho a lâché un message peu élogieux au sujet du joueur de Tottenham.

Priorité hivernale de Mauricio Pochettino devant Christian Eriksen comme le10sport.com vous l’a fait comprendre le 26 décembre, Dele Alli cultiverait lui aussi le désir de retrouver son ancien entraîneur à Tottenham et donc, de rejoindre le PSG au cours de cette fenêtre des transferts d’après Téléfoot La Chaîne . Un prêt serait la solution souhaitée par Leonardo et la direction du Paris Saint-Germain. Néanmoins, The Daily Mail a assuré vendredi que Tottenham refuserait de laisser partir Dele Alli. Le président du club londonien Daniel Levy pourrait être derrière cette décision, et José Mourinho, également mais pour une toute autre raison. L’entraîneur des Spurs a soulevé un point important, à savoir l’impossibilité de lui trouver un remplaçant notamment tout en glissant un tacle à Dele Alli en raison de son attitude.

« Il y a le malheureux qui croit que ce n'est pas son travail de se battre »