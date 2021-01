Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ primordial se complique !

Publié le 15 janvier 2021 à 21h45 par A.M.

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Julian Draxler est clairement poussé au départ cet hiver, mais ce dossier n'avance pas.

L'avenir de Julian Draxler est un enjeu important pour le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le contrat de l'international allemand prend fin en juin prochain, et si le club parisien compte récupérer une indemnité de transfert dans ce dossier, il faut boucler une vente avant le 31 janvier. En effet, le mercato d'hiver représente la dernière option de vendre Julian Draxler. Leonardo cherche donc une porte de sortie à l'ancien joueur de Schalke 04, mais ce dossier est compliqué.

Pas d'avancée notable pour Draxler