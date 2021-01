Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue estivale de Leonardo livre les coulisses de son arrivée !

Publié le 15 janvier 2021 à 22h10 par D.M.

Dix ans après avoir quitté le PSG, Alexandre Letellier a fait son grand retour au sein du club parisien cet été. Le portier est revenu sur son transfert et a eu du mal à cacher sa joie.

Le dernier mercato estival a été agité au PSG. Critiqué publiquement par son entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, Leonardo a attendu les derniers instants du mercato pour boucler plusieurs dossiers et enregistrer les arrivées de Danilo Pereira, Rafinha et Moïse Kean. Précédemment, le directeur sportif du PSG était parvenu à obtenir le prêt d’Alessandro Florenzi, mais aussi les services d’Alexandre Letellier. Libre depuis son départ d’Orléans en janvier 2020, le portier de 30 ans a fait son retour au sein de son club formateur, dix ans après son départ. Actuellement blessé au coude, Letellier s’est prononcé sur son arrivée au PSG ce vendredi.

« C’est une chance de jouer dans le club de sa ville, il n’y a pas mieux »