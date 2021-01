Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une terrible nouvelle se confirme pour Zidane avec Bale !

Publié le 15 janvier 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est parvenu à se séparer de Gareth Bale cette saison en l’envoyant à Tottenham en prêt, l’international gallois pourrait finalement revenir en fin de saison.

N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, avec lequel sa relation ne serait pas au beau fixe, Gareth Bale a été prêté à Tottenham cette saison. Ce faisant, après plusieurs saisons dans le dur au Real Madrid, l’international gallois a vu se présenter l’occasion de se relancer au sein de son ancien club. Seulement voilà, le joueur sous contrat avec les Merengue jusqu’au 30 juin 2022 ne parvient pas à s’illustrer sous les ordres de José Mourinho, est trop absent sur blessure et n’a ainsi participé qu’à 12 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, pour seulement trois réalisations inscrites.

Le Real Madrid commence à se faire à l’idée d’un retour de Gareth Bale