Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur de Zidane annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 15 janvier 2021 à 17h00 par La rédaction

Tout juste prêté à l'Eintracht Francfort, Luka Jovic s'est montré emballé mais n'a pas pour autant oublier de préciser qu'un retour au Real Madrid était sa priorité.

En difficulté du côté du Real Madrid, où il n'a été que très peu utilisé par Zinédine Zidane depuis son arrivée en 2019, Luka Jovic a trouvé un point de chute. Véritable révélation de la saison 2018-2019 sous le maillot de l'Eintracht Francfort, l'attaquant serbe y fait son retour sous la forme d'un prêt de 6 mois. Pour sa première déclaration officielle, Luka Jovic s'est montré extrêmement enjoué à l'idée de porter à nouveau les couleurs du club allemand, déclarant même : « Je suis revenu pour la simple raison que je porte l'Eintracht dans mon cœur. J'ai établi un lien très spécial. Je pense que c'est la bonne étape à ce stade de ma carrière. » Mais Luka Jovic a également adressé un petit mot concernant le Real Madrid et son avenir.

« J'aurai besoin de temps pour reprendre le rythme »