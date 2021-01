Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos joue un drôle de tour à Leonardo !

Publié le 15 janvier 2021 à 14h45 par A.M.

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, Sergio Ramos est suivi par de nombreux clubs, dont le PSG. Mais le défenseur espagnol refuse pour le moment de discuter avec d'autres clubs.

L'avenir de Sergio Ramos risque d'être grandement commenté dans les prochaines semaines. Et pour cause, le défenseur espagnol n'a toujours prolongé son bail qui prend fin au Real Madrid en juin prochain. Et pour le moment, les discussions semblent au point mort. Par conséquent, la situation du défenseur espagnol ne laisse pas insensibles plusieurs clubs, à l'image du PSG ou encore la Juventus. Mais pour le moment, Sergio Ramos ne semble pas décidé à discuter avec ses prétendants.

Ramos ne veut pas discuter avec un autre club

En effet, selon les informations d'Eurosport.uk, Sergio Ramos ne compte pas discuter avec d'autres clubs tant qu'il ne sera pas sûr de la décision du Real Madrid. Pourtant, depuis le 1er janvier, il est autorisé à discuter le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Autrement dit, la priorité de Sergio Ramos est de prolonger au Real Madrid. Une situation qui pousse le PSG à activer d'autres pistes en parallèle, à l'image de Dayot Upamecano.