Mercato - PSG : Prolongation, départ... Neymar lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 15 janvier 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Neymar a exprimé sa fierté d’appartenir au PSG. Une phrase lourde de sens alors que le joueur aurait entamé des négociations avec ses dirigeants pour prolonger son contrat.

Les envies de départ de Neymar au FC Barcelone appartiennent à de l’histoire ancienne. Alors qu’il souhaitait retourner en Catalogne durant l’été 2019, l’attaquant du PSG se plait aujourd’hui à Paris comme le 10 Sport vous l’avait indiqué en juillet dernier. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir » avait confié le joueur de 28 ans le 9 décembre dernier après la victoire de son équipe en Ligue des champions face à l’Istanbul Basaksehir. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas caché son envie de conserver Neymar, mais aussi Kylian Mbappé, autre acteur majeur du projet parisien : « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous au PSG ». Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant brésilien serait enclin à prolonger son contrat et aurait entamé des contacts avec Leonardo.

Discussions en cours entre Leonardo et Neymar

Journaliste pour Esporte Interativo et proche de certains joueurs brésiliens, Isabela Pagliari confirmait que Neymar était prêt à rester au PSG et à prolonger son contrat. « Neymar veut rester au PSG. Les relations sont plus tranquilles avec Leonardo même s'il reste des traces du passé. Le PSG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content au Paris Saint-Germain. Il se sent très bien à Paris, avec l'équipe, le club. Les prochains jours vont être importants au niveau des prolongations » confiait-elle le 13 janvier au micro d’ Europe1 . Et Leonardo n’aurait pas traîné puisque Sky Sports indiquait ce jeudi que Leonardo serait entré en contact avec Neymar afin d’évoquer la signature d’un nouveau contrat. Le média confirme que l’international brésilien est très heureux à Paris et pourrait prochainement trouver un accord avec le PSG..

« Je suis incroyablement reconnaissant de représenter des équipes comme le PSG et le Brésil »