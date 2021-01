Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l’action pour Neymar !

Publié le 15 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Comme pour Kylian Mbappé, la prolongation de Neymar est aussi la priorité de Leonardo. Et le directeur sportif du PSG passerait à la vitesse supérieure pour la star brésilienne.

Ce mercredi, en marge de la victoire du PSG face à l’OM lors du Trophée des Champions, une image n’est pas passée inaperçue. Lors des célébrations parisiennes, Neymar a été aperçu en train d’embrasser l’écusson du club de la capitale. Un geste qui en dit long sur le Brésilien et forcément, cela a fait réagir avec que l’avenir de Neymar est au centre des discussions. En effet, en coulisse, ça négocie pour la prolongation du joueur de 28 ans, actuellement lié jusqu’en 2022. Pour Leonardo, le contexte semble donc lui être favorable pour obtenir l’accord de Neymar et cela serait en train de s’accélérer.

