Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a le champ libre dans le dossier Mostafa Mohamed !

Publié le 15 janvier 2021 à 16h00 par D.M.

L’ASSE tente de recruter lors de ce mercato hivernal l’attaquant Mostafa Mohamed. Le joueur de 23 ans voudrait absolument rejoindre le club stéphanois et aurait repoussé les avances de Galatasaray.

L’ASSE mettra-t-elle la main sur Mostafa Mohamed lors de ce mois de janvier ? Rien n’est moins sûr. Pourtant, le club stéphanois ne cachait pas son optimisme dans ce dossier. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 28 décembre dernier, le club stéphanois a envoyé son responsable de la cellule de recrutement, Jean-Luc Buisine, en Egypte afin de négocier avec le FC Zamalek et penser mettre la main sur l'attaquant. L’ASSE a formulé une offre, mais éloignée des demandes du club égyptien, qui réclame 5M$ (4,1M€) + des bonus. Selon nos informations du 13 janvier, les négociations sont aujourd'hui bloquées et la situation est dans l’impasse. Pourtant, Mostafa Mohamed aurait donné son accord pour prendre la direction de la France.

« Le joueur ne voulait pas rejoindre Galatasaray »